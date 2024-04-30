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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

إلهام شاهين في ضيافة المجلس القومي لحقوق الإنسان

صدى البلد

عقدت د. مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا مشتركا بين عدد أعضاء مجلس أمناء مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة وإدارة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مقر المجلس بالتجمع الخامس لبحث سبل التعاون بين الطرفين قبيل انطلاق الدورة الثانية للمهرجان المقرر عقدها حتى 22 مايو المقبل.
ترأست الاجتماع السفيرة د. مشيرة خطاب والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، وسميرة لوقا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة لجنة الحقوق الثقافية، ود. هدى راغب عوض عضو المجلس وعضو اللجنة الثقافية.

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وحضر من إدارة المهرجان الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان في دورته الثانية ورئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة الناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وسمر دويدار مدير الورش بالمهرجان، ومصطفى محمد مسئول الشراكة والمنسق التقني، والكاتبة الصحفية منى شديد المستشار الإعلامي للمهرجان وأعضاء مجلس الأمناء الكاتبة الروائية والنائبة البرلمانية ضحى عاصي والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن. 
هنأ الحضور في بداية الاجتماع الفنانة الكبيرة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان على تكريمها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فعاليات مهرجان هوليود للفيلم العربي، الذي يعقد سنويا في ولاية لوس انجلوس.
قالت د.مشيرة خطاب أنه لازالت تتذكر الدورة الأولى للمهرجان التي حضرت افتتاحها وكانت تعد دورة تأسيسية، لكنها ضمت عدد من الفعاليات والعروض المتميزة، ابهرتها من قدرة إدارة المهرجان على تقديم نموذج جيد ودورة ناجحة بإمكانيات محدودة جدا، مشيرة إلى أن هذا النجاح هو ما شجع المجلس القومي لحقوق الانسان على بحث سبل دعم المهرجان في دورته الثانية.
وتوجهت الممثلة والمخرجة عبير لطفي بالشكر للسفيرة مشيرة خطاب على دعمها للمهرجان منذ بداية انطلاقه، فهي من الأعضاء المؤسسين فى مجلس أمناء المهرجان، واستعرضت لطفي خلال الاجتماع أهداف المهرجان التي تدعم حقوق المرأة وتناقش قضاياها من خلال المسرح، كما استعرضت أهم الإنجازات التي تحققت في الدورة الأولى للمهرجان وما يطمح لتحقيقه في الدورة الثانية، والتحديات التي تواجه إدارة المهرجان. 
وأشارت إلى أن المهرجان تنظمه مؤسسة جارة القمر الثقافية غير الربحية، تحت رعاية وزارة الثقافة، وتهتم المؤسسة بإقامة الأنشطة الفنية والثقافية، ويعتبر مهرجان ايزيس باكورة أنشطتها التي تهدف إلى تحقيق مفهوم العدالة الثقافية المنصوص عليها في الدستور المصري. 
تعقد الدورة الثانية  لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو ٢٠٢٤ في القاهرة بمشاركة عدد من العروض العربية والعالمية، والدورة مهداة لاسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، ويدعم المهرجان وزارة الثقافة وعدد من الوزارات والمؤسسات الأخرى منها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية.

إدارة المهرجان الأمين العام للمجلس القومى القومي لحقوق الإنسان الفنانة الكبيرة المجلس القومى لحقوق الإنسان المخرجة عبير لطفي

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