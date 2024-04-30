غداً عرض فيلم "نجيب محفوظ ضمير عصره" بمعرض أبو ظبي للكتاب

تحت رعاية وزيرة الثقافة يشارك المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر وبالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين بفعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تقام تحت شعار "هنا.. تُسرد قصص العالم، والذي تقام فعالياته حالياً وحتي ٥ مايو .

حيث تحتفي دورة هذا العام بمصر كضيف شرف المعرض، وقد اختير الأديب المصري الكبير الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، الشخصية المحورية لهذه الدورة.

حيث يشارك المركز القومي للسينما غداً الأربعاء في تمام الساعة ٢ مساء بعرض فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره إنتاج المركز القومي للسينما عام ١٩٨٩ وللمخرج هاشم النحاس ، والذي يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.