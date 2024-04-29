عقده مزور.. علا غانم تكشف تفاصيل تحريرها محضرا بسبب فيلتها l صور

كشفت الفنانة علا غانم، تفاصيل تحريرها محضرا ضد طليقها، متهمة فيه إحدى الشركات بتصوير إعلان داخل فيلا تمتلكها بمنطقة شبرامنت فى أبو النمرس، دون الحصول على موافقتها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وعلقت علا غانم قائلة : طليقي مغتصب الحيازة الخاصة بالفيلا ولدي أمر بغل يده عن البيت أي طرده.

وتابعت غانم : ليس من حقه ان يكون في البيت من الاساس ، وتعتبر سرقة في نظر القانون وسرقه لي شخصيا.

وأضافت علا غانم : ده بخلاف عملية النصب اللي انا واقعة تحتها من سنة وأربع شهور انا بره بيتي المغتصب بكل متعلقاتي ومتعلقات عيلتي وأنا بحاول أسترد بيتي وأوقف عملية السرقة المستمرة من وقتها.

وتابعت: طليقي أظهر عقد إيجار للفيلا لمدة 59 عامًا، مقابل ألف جنيه في الشهر ولكن هذا العقد مزور .

واستكملت علا غانم : هل يعقل أن أقوم باستئجار منزلي بألف جنيه في الشهر لمدة ٥٨ سنة؟، كان من الأفضل بيعه كله.