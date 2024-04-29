عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عقده مزور.. علا غانم تكشف تفاصيل تحريرها محضرا بسبب فيلتها l صور

علا غانم
علا غانم

كشفت الفنانة علا غانم، تفاصيل تحريرها محضرا ضد طليقها، متهمة  فيه إحدى الشركات بتصوير إعلان داخل فيلا تمتلكها بمنطقة شبرامنت فى أبو النمرس، دون الحصول على موافقتها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وعلقت علا غانم قائلة : طليقي مغتصب الحيازة الخاصة بالفيلا ولدي أمر بغل يده عن البيت أي طرده. 

وتابعت غانم : ليس من حقه ان يكون في البيت من الاساس ، وتعتبر سرقة في نظر القانون وسرقه لي شخصيا. 

دخلوا فيلتها دون إذنها.. علا غانم تحرر محضرا ضد شركة إعلانات

بعد وفاة والده.. أول ظهور لـ أحمد السعدني في جنازة عصام الشماع.. شاهد

وأضافت علا غانم : ده بخلاف عملية النصب اللي انا واقعة تحتها من سنة وأربع شهور انا بره بيتي المغتصب بكل متعلقاتي ومتعلقات عيلتي وأنا بحاول أسترد بيتي وأوقف عملية السرقة المستمرة من وقتها.

وتابعت: طليقي أظهر عقد إيجار للفيلا لمدة 59 عامًا، مقابل ألف جنيه في الشهر ولكن هذا العقد مزور .

واستكملت علا غانم : هل يعقل أن أقوم باستئجار منزلي بألف جنيه في الشهر لمدة ٥٨ سنة؟، كان من الأفضل بيعه كله.

علا غانم منطقة شبرامنت الفنانة علا غانم عملية النصب عملية السرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

الداعية محمد أبو بكر يتبرأ من تهمة التشهير بالإعلامية ميار الببلاوي

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

ترشيحاتنا

خطوة جديدة من الزمالك في أزمة فرجانى ساسي

قلده حتى في الاسم.. البديل الاقتصادي لعمرو دياب يصل العالمية

قرار عاجل في اتهام عامل التوصيل بالاعتداء على صغيرة مدينة نصر

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حول لقاءات «بلينكن» في الرياض بشأن غزة

ولي العهد السعودي: المملكة ترفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بشكل قاطع

توقيف نتنياهو.. «الدولي حقوق الإنسان»: محاسبة مرتقبة لجيش الاحتلال على جرائمه في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كائنات فضائية على المريخ .. دلائل جديدة من وكالة ناسا

جمال شعبان يقدم نصائح مهمة لخفض الضغط المرتفع بدون أدوية

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ