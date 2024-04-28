دخلوا فيلتها دون إذنها.. علا غانم تحرر محضرا ضد شركة إعلانات

حررت الفنانة علا غانم محضرا بديوان مركز شرطة أبو النمرس، اتهمت فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل فيلتها دون الرجوع لها بدائرة المركز.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة أبو النمرس بتقديم محامي الفنانة علا غانم بلاغا يتهم فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل الفيلا ملك موكلته دون إذنها والرجوع لها بمنطقة شبرامنت بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن الفيلا محل البلاغ عليها نزاع بين الفنانة علا غانم وطليقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.