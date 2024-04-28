عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دخلوا فيلتها دون إذنها.. علا غانم تحرر محضرا ضد شركة إعلانات

علا غانم
علا غانم

حررت الفنانة علا غانم محضرا بديوان مركز شرطة أبو النمرس، اتهمت فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل فيلتها دون الرجوع لها بدائرة المركز.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة أبو النمرس بتقديم محامي الفنانة علا غانم بلاغا يتهم فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل الفيلا ملك موكلته دون إذنها والرجوع لها بمنطقة شبرامنت بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن الفيلا محل البلاغ عليها نزاع بين الفنانة علا غانم وطليقها، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الفنانة علا غانم مركز شرطة أبو النمرس مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

برودة ليلا وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

أول تعليق من الشيبي بعد مثوله أمام اتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

إخماد حريق في عنبر دهانات مصنع سيارات شهير بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

خناقة ستات.. تأجيل محاكمة سيدة أصابت أخرى بعاهة مستديمة بالجيزة

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة في جريمة الفيديوهات الفاضحة بالهرم

مليون و150 ألف جنيه.. قرار عاجل من المحكمة في قضية رشوة آثار إمبابة

المرور: ننسق مع الأرصاد بسبب سرعة الرياح.. حالة الطرق اليوم

بالحبل السري.. العثور على طفل حديث الولادة في الجيزة

كانت بتلعب في الدش الساخن.. نهاية مأساوية لـ رضيعة بـ الجيزة

معلق في السقف.. العثور على جثمان شخص داخل محل بـ الجيزة

ترشيحاتنا

وجه الرئيس بالاهتمام به في التعليم.. مجال الرقمنة وأهميته تكنولوجيا واقتصاديا

4 أشهر إجازة وضع.. مزايا بالجملة للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

أكينولا يسجل الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك دريمز الغاني

السبب الحقيقي للخناقة| أسطورة ليفربول يكشف المستور في أزمة محمد صلاح وكلوب

مفيش محافظة هتعاني من نقص السكر.. مساعد وزير التموين يكشف مفاجأة

70 ألف سيارة سنويا| شريف حمودة: شراكة حصرية ومصنع لتجميع وتصنيع السيارات بمصر.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بشهادة أبو الهول| حفل زفاف أسطوري.. من هو الملياردير الهندي Ankur Jain؟

بسيطة وأنيقة.. الأميرة «رجوة» زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بجمالها

لماذا تنتج الصين سيارات أكثر من حاجتها؟ إليك السبب

فيديو

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الكونغولي أردي نديمبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ