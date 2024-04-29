بعد وفاة والده.. أول ظهور لـ أحمد السعدني في جنازة عصام الشماع.. شاهد

حرص الفنان أحمد صلاح السعدني علي حضور تشيع جنازة الراحل عصام الشماع ،في أول ظهور له بعد وفاة الفنان الراحل صلاح السعدني .

وتوفى ، أمس ، السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.







نبذة عن السيناريست الراحل

بدأ عصام الشماع حياته فى دراسة الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس في عام 1982. وله العديد من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة.

في 2011 تم انتخابه كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

أهم أعماله

ومن أهم أفلام عصام الشماع أخلاق العبيد والكبريت الأحمر ج2 - والكارما والفاجومي و قمر 14 و نافذة علي العالم و أسلحه دمار شامل كما قدم فيلم علمني حبك ورجل في زمن العولمة و راندفو