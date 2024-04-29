ظهور مثير لـ غادة عبد الرازق في مهرجان EMI Gala للموضة

تألقت الفنانة غادة عبدالرازق على "الريد كاربت" أثناء حضورها ضمن فعاليات مهرجان EMI Gala للموضة المقام بدولة الإمارات.

وكان اخر اعمال غادة عبد الرازق هو مسلسل صيد العقارب ، والذي عرض خلال شهر رمضان 2024 .

ومسلسل “صيد العقارب” من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطى، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مى القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتى، ريم المصرى، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، أن مسلسل صيد العقارب من أهم الأعمال الفنية بالنسبة لها في مشوارها الفني.

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، : لو عمل حسيتي أنه مش كويس هتكمليه لانك ملتزمة لكن الخروج منه نفسياً لعمل أخر يحقق نجاح أنتي متعودة عليه بياخد وقت قد إيه ؟، قالت غادة عبد الرازق، أنه بيأخد مني وقت في تقييم ذلك بقول لنفسي الي حصل السنة دي مش هكرره السنه الجايه حتى لو إضطريت اني أقعد.



وعن الأعمال التي لم تعجبها في مسيرتها الفنية، قالت غادة عبد الرازق، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، أن هناك أعمال كتيرة بس مقدرش أحدها لانها مرتبطة بأشخاص أخرين ومش عاوزة اضايقهم بكلامي علشان مايضيقونيش بكلامهم.



وعن تجربة صيد العقارب، قالت غادة، ان :"من اول العمل شعرت انه سيكون نقلة كبيرة جداً و نجاح مسلسل صيد العقارب كسر نحس نجاحات كبيرة عليا جداً نت عاوزة أتجاوزها وده الي كنت بتمناه لان تجاوز سقف النجاحات المحقق وتحقيق الافضل كان نحس ولازم أتخطاه بنجاح أكبر".