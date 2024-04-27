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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منال سلامة: كان واحشني الشغل في رمضان.. وسعيدة بنجاح «صيد العقارب»

منال سلامة
منال سلامة

أعربت الفنانة منال سلامة عن سعادتها بالمشاركة فى الماراثون الرمضاني الماضي ٢٠٢٤ ، بمسلسل “ صيد العقارب”.

وقالت منال سلامة خلال استضافتها مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه ذكي، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر شاشة «dmc»، إنه بالرغم من غيابها لسنوات عن دراما رمضان فإن الموسم الرمضاني شهد عودة قوية لها.

وأضافت منال سلامة، قائلة: إنها كانت تفتقد للمشاركة فى ماراثون رمضان ، معلقة: كان واحشني الشغل فى رمضان وحبي للفنانة غادة عبد الرازق شجعني على المشاركة في الدور وكان دوري له تأثير كبير في السياق الدرامي.

وفى وقت لاحق ، قالت الفنانة منال سلامة، إنها منذ فترة طويلة لم تشارك في مسلسلات رمضان، مشيرة إلى أن آخر عملين فنيين لها، لم يكونا ضمن السباق الرمضاني.


وأضافت خلال مداخلة على القناة الأولى المصرية: "عندما عرض عليا مسلسل صيد العقارب ضمن موسم رمضان 2024، للمخرج أحمد حسن، وكنت قد عملت معه من قبل، وافقت من المرة الأولى، ولم أتردد".

 

وقالت: "قال لي إنهم يريدونني معهم في المسلسل، والشخصية لن تستمر طوال حلقات المسلسل، ولكن الدور يحتاج لممثلة، وتلك الثقة أسعدتني للغاية، وقرأت الشخصية، والمسلسل برمته فكرته جيدة للغاية، وهو من نوع الصراعات التي تعجب الناس.


وشارك مسلسل “صيد العقارب” فى الماراثون الرمضاني 2024، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت،  سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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