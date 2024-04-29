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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نادين لبكي عضوا بلجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

نادين لبكي
نادين لبكي

اعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي،  عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المهرجان في دورته الـ 77، والتي تضمنت عدد من الأسماء الهامة . 

وضمت لجنة تحكيم المهرجان، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، بجانب كلا من، إبرو سيلان، وليلي غلادستون، وإيفا جرين، وخوان أنطونيو بايونا، وبييرفرانسيسكو فافينو، وكوري إيدا هيروكازو، وعمر سي.

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 لنادين لبكي مسيرة حافلة مع المهرجان الأشهر عالمياً، إذ شارك فيلمها الطويل الأول "سكر بنات" بأسبوع المخرجين عام 2007 ومن ثم عام 2011 كانت المشاركة في فئة نظرة ما مع فيلمها الثاني "وهلأ لوين؟" وفيلمها الأخير "كفر ناحوم" شارك في المسابقة الرسمية عام 2018 ونال جائزة لجنة التحكيم.

 

وكان آخر اعمال نادين لبكي هو فيلم وحشتيني ، والذي انتهت من تصوير مع المخرج تامر روجلي ، وبدأ عرضه في عدد من الدول . 

 

الفيلم رحلة يرصد فيها المخرج- ذو الأصول السكندرية- حياة الطبيبة النفسية «سو» التي تقدم دورها النجمة نادين لبكي، في رحلة العودة مـن سـويـسـرا إلى مسقط رأسها، مدينة الإسكندرية، حيث تقضى والدتها ذات الأصول العريقة- وتجسدها النجمة العالمية «فاني أردان»- أيامها الأخيرة وهي على فراش الموت، حيث تركتها ابنتها «سو» وهـاجـرت إلـى سـويـسـرا قـبـل 20 عاما، وخلال رحـلـة الـعـودة؛ تستعيد «سو» ذكـريـاتـهـا عـن مـصـر والـنـيـل والإسكندرية.

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