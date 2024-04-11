‏فيلم نورة السعودي للمخرج توفيق الزايدي يشارك فى مهرجان كان

يشارك ‏الفيلم السعودي «نورة» للمخرج توفيق الزايدي فى الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي ، وينافس الفيلم في قسم نظرة ما.

ويعد فيلم “نورة” أول فيلم سعودي من فئة الأفلام الروائية الطويلة يتمُّ تصويره في مدينة العلا الأثرية، وتجري أحداثه في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة "نورة"، التي تجسِّد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاةٌ طموحةٌ وحالمةٌ، تحبُّ الحياة والفن على الرغم من عدم توفر الفرص الفنية المتاحة أمامها.

وتتعرَّف خلال الأحداث على المعلم "نادر"، الذي يقدِّم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان، إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلةً للتواصل.



والعمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبدالله السدحان، وعائشة.

الجوائز



وفاز سيناريو الفيلم بجائزة ضوء لدعم الأفلام المقدَّمة من هيئة الأفلام ووزارة الثقافة السعودية في سبتمبر 2019، كما حصد جائزة أفضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي "الدورة الثالثة".