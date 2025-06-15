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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

اعتماد نتيجة الاعدادية
اعتماد نتيجة الاعدادية
أحمد بسيوني

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

ووجه المحافظ، التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين وأسرهم، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتحقيق هذه النتائج المشرفة.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتفوق الطلاب وحرصهم على تحقيق مراكز متقدمة، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعد ثمرة اجتهادهم ودعم أسرهم المستمر.

كما وجه الشكر والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد في تهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم، معرباً عن تقديره العميق لدور المعلمين الذين قدموا كل الدعم العلمي والتربوي للطلاب حتى وصلوا إلى هذه النتائج المشرفة.

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5%.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

بالأسماء.. نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

ومن جهته، أكد الدكتور عربي أبو زيد، أن نتيجة الشهادة الإعدادية تم رفعها على الموقع الإلكتروني: www.alex-edu.com

وأوضح أن باب التظلمات على النتيجة، سيفتح؛ اعتبارًا من يوم الثلاثاء  17 يونيو 2025، ويستمر لمدة 15 يومًا.

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