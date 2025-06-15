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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سعر بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة .. بي إم دبليو تكشف تقدم XM موديل 2026 الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
إبراهيم القادري

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

يتنوع داخل سوق السيارات الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تضم سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو E-208 GTi الكهربائية، وتنتمي E-208 GTi لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتم الكشف عنها لأول مرة في سباق 24 ساعة الشهير في لومان 24 ساعة.

ظهرت سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026 في سباق لومان 24 ساعة في فرنسا، وتنتمي  X بينج G6 لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الاصدارات من ضمنها، تسلا  Model Y، وتصنف X بينج G6 كواحدة من أسرع السيارات الكهربائية شحنًا في العالم.

تعزز بي إم دبليو من تواجدها في مجال السيارات، بعد أن قدمت السيارة BMW XM Label موديل 2026، التي تعتمد على قدرات فنية عالية الأداء، حيث تصل قوة المحرك إلى 738 حصانًا، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات، مع التصميم الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

سيارات مستعملة رينو كارديان ميتسوبيشي ميراج 2025 بيجو E 208 GTi الكهربائية X بينج G6 الكهربائية 2026 XM موديل 2026

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