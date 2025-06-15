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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 150 ألف جنيه.. سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات مستعملة للبيع
سيارات مستعملة للبيع
إبراهيم القادري

يتنوع داخل سوق السيارات الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي واي دي F3 ، وأوبل أسترا، وسبيرانزا A620 ، ونيسان صني، ورينو سانديرو .

نيسان صني موديل 1997

تمكنت سيارة نيسان صني موديل 1997 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 1997

تباع سيارة نيسان صني موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

اسبيرانزا A620 موديل 2007

تنقل قوة سيارة اسبيرانزا A620 موديل 2007 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

اسبيرانزا A620 موديل 2007

تتوافر سيارة اسبيرانزا A620 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل أسترا موديل 2007

تستمد سيارة أوبل أسترا موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتتوافر السيارة للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2007

يصل سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلى 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي واي دي F3 موديل 2020

تباع سيارة بي واي دي F3 موديل 2020 باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بي واي دي F3 موديل 2020

سعر سيارة بي واي دي F3 موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو موديل 2020

تحصل سيارة رينو سانديرو موديل 2020 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 703 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو موديل 2020

يبلغ سعر سيارة رينو سانديرو موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات طرازات السيارات المستعملة بي واي دي F3 أوبل أسترا سبيرانزا A620 رينو سانديرو اسبيرانزا A620 موديل 2007

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