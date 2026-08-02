أيس أونلاين.. عقوبة شخص روج للمخدرات عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من ضبط شخص يدير صفحة لترويج المخدرات اون لاين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (نقاش - مقيم بالجيزة ) وضبط بحوزته (كمية لمخدر الآيس– هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع المواد المخدرة .

عقوبة بيع المخدرات

حدد قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إلى جانب الغرامات المالية.

ونصت المادة 33 من القانون على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بعقوبات تبدأ من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في جرائم استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو ما يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما نصت المادة 34 من القانون على أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك بحسب ظروف وملابسات كل دعوى، وما إذا كانت تتوافر فيها ظروف مشددة للعقوبة.