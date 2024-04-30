التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا، أكدت خلاله أنه في إطار حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بمسابقة "30 ألف معلم- الدفعة الأولى"، تؤكد الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء إعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية.

مسابقة 30 ألف معلم- الدفعة الأولى

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة قيام المعلمين والمعلمات الذي تقدموا بالتظلمات بالتسجيل من خلال الموقع التالي: http://miltraining.mod.gov.eg

وذلك في التوقيتات التالية:

- تسجيل البيانات الأساسية في المدة (1 – 5 / 5 / 2024).

- تسجيل البيانات الاجتماعية في المدة (4 – 8 / 5 / 2024).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تيسيرًا من الوزارة على المعلمين المستهدفين سيتم إرسال تعليمات إعادة اجتياز التدريبات من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات.

وعلى جانب اخر ، افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "أبدع واصنع"، والذى يتضمن مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسى 2023، وذلك بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.