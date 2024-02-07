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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتفقد التدريبات الذهنية والبدنية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم،  برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ ألف معلم..السنة الثانية" ، وذلك بمدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية.
 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية” في مراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات ، 20866 بعد اجتيازهم الإختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريبًا وتأهيلاً تربويًا وبدنيًا وذهنيًا للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية)

وكانت قد استعدت مديريات التربية والتعليم لعقد تدريبات المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية)  ، بإرسال أسماء المتدربين للجهة المعنية المنوط بها إجراء مرحلة اجتياز التدريب، و كشوف إلتماسات معلمي الدفعة الأولى الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بهدف منحهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب بالتزامن مع اجراءات معلمي الدفعة الثانية. 

وأعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية)   ، إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوي، حيث تم إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة. 

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وزير التعليم يتفقد التدريبات الذهنية والبدنية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم


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