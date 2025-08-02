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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد انتقاله إلى نيوم السعودي.. من هو اللاعب الفرنسي سايمون بوابري

سايمون بوابري
سايمون بوابري
كريم عاطف

أعلن نادي نيوم، أحد أندية دوري روشن السعودي، عن تعاقده رسميا مع اللاعب الفرنسي الشاب سايمون بوابري، قادما من نادي موناكو؛ في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة المالية.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية؛ توصل النادي السعودي إلى اتفاق مع موناكو يقضي بانتقال بوابري مقابل 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز إضافية قد تصل إلى مليوني يورو.         

ونشر نادي نيوم، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة للاعب بقميص الفريق، معلقا: "يصنع ويسجل الأهداف.. أهلا بك سايمون في نيوم"، في إشارة إلى قدراته الهجومية اللافتة في خط الوسط.

ويعد بوابري، البالغ من العمر 19 عاما، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية، إذ يشغل مركز لاعب الوسط المهاجم، ويتميز بقدراته الفنية العالية وسرعته في بناء اللعب وصناعة الفرص، ورحل عن موناكو قبل عام من انتهاء عقده، في خطوة مفاجئة، لاسيما بعد ظهوره المتطور مع الفريق الرديف.

بدأ سايمون بوابري مسيرته الكروية في أكاديمية سانت إتيان، قبل أن ينتقل إلى أندريزيو بوثيون، ثم إير بيل، وصولا إلى موناكو في 2021، حيث شهدت مسيرته تطورا ملحوظا، ولفت الأنظار بمهاراته وأدائه المتوازن بين الصناعة والتسجيل.

وتأتي صفقة بوابري في إطار خطة إدارة نادي نيوم؛ لتكوين فريق شاب ومميز قادر على المنافسة في أولى مواسمه بدوري المحترفين، إلى جانب عدد من التعاقدات الأخرى التي يعتزم النادي الإعلان عنها قريبا.

نادي نيوم دوري روشن السعودي روشن السعودي سايمون بوابري الفرنسي الشاب سايمون بوابري موناكو

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