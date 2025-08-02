تكرم الجامعات المشاركة في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وأفضل المتطوعين

حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم الجامعات المشاركة في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة في عدد من الجامعات، تقديراً لدورهم المهم في إنجاح المشروع، فضلا عن تكريم أفضل المتطوعين بالجامعات ومنسقي المشروع، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

وسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات قمة "ستارت" التي نظمتها الوزارة بمناسبة ختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025 رؤساء وممثلي الجامعات دروع تكريم تقديرا لمجهوداتهم.

وكرمت الدكتورة مايا مرسي كلا من الدكتورة دينا أبوزيد عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، ودكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور محمد وائل نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا، والدكتور سامي البهنسي نائب رئيس جامعة الأزهر.

كما تم تكريم الدكتور أحمد جيوشي إمين عام المجلس الأعلي للتعليم التكنولوجي، ودكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، ودكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، ودكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،ودكتور حسام النعماني رئيس جامعة سوهاج، ودكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، ودكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

وتهدف قمة " ستارت" توفير فرص تدريبية في الشركات INTERNSHIP، وإطلاق منصة ستارت التي ستكون المنصة الإلكترونية لمشروع الجامعات خلال الفترة المقبلة لتسهيل التواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ برامج تدريبية أون لاين.