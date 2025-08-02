وزير الري: لو مصر لديها وفرة المياه زي دول أوروبا كلها لزرعنا الصحراء كلها

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه هناك زيادة تقدر بمليون مواطن سنويا والدولة تعمل على توفير الغذاء لهم .
وقال هاني سويلم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة تقوم بتوفير الغذاء من خلال الزراعة أو الاستيراد من الخارج ".
وتابع هاني سويلم :" لو مصر لديها وفرة في المياه زي دول أوروبا كلها لزرعنا الصحراء كلها لكن لدينا عجز في المياه وليس في الأراضي الزراعية ".
واكمل هاني سويلم :" الأراضي الصحراوية المصرية قابلة للاستصلاح والزراعة ".
ولفت هاني سويلم :" الامن الغذائي جزء من منظومة الامن القومي المصري ولازم نزرع أكلنا ".