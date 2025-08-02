وزير الري: نسير بخطى ثابتة لإصلاح بوابات الترع للتحكم في نسبة الفاقد من المياه

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه قبل 2010 كان هناك إهمالا شديدا في ملف إصلاح بوابات الترع؛ للتحكم في نسبة الفاقد في مياه الترع.

وقال هاني سويلم، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "عملنا على إصلاح بوابات الترع؛ للتحكم في نسبة الفاقد من المياه".

وواصل هاني سويلم: "نسير بخطى ثابتة لإصلاح بوابات الترع للتحكم في نسبة الفاقد من مياه الترع".

وأكمل هاني سويلم: "هناك تنسيق يومي بين وزارة الري ووزارات الزراعة والإسكان والبيئة؛ لتحديد المستهدف من أنواع الزراعات كل عام ".