وزير الري: انتقلنا للجيل الثاني من منظومة إدارة المياه

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، أنه تم الانتقال إلى الجيل الثاني من منظومة إدارة المياه في مصر، مضيفا:" دلوقتي بنحدد أنواع الزراعات وبالتالي بنحدد تصرفات المياه المطلوبة ".

وقال هاني سويلم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نحافظ على كل نقطة مياه في مصر ".



وتابع هاني سويلم :" نستطيع تحديد أنواع المحاصيل الزظراعية لتحديد التصرفات المائية المطلوبة لكل محصول ".

وأكمل هاني سويلم :" يتم احتساب مساحة كل ارض زراعية ونوع المحصول وكميات المياه المطلوبة للزراعة ".

ولفت هاني سويلم :" نقوم باحتساب الفائض من المياه للاستخدام في مشروعات زراعية أخرى ".