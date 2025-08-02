وزير الري: مشروع قناطر ديروط الجديدة يخدم 1.6 مليون فدان

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يخدم 1.6 مليون فدان .



وقال هاني سويلم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القيادة السياسية مهتمة بتطوير الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد ".

تابع هاني سويلم :" إحنا بنحافظ على الطابع الأثري لقناطر ديروط الجديدة ونقوم بإنشاء قناطر ديروط الجديدة التي تؤدي الوظيفة بأعلى تكنولوجية متواجدة ".



وأكمل هاني سويلم :" قناطر ديروط الجديدة مكونة من 7 قناطر تخدم 5 محافظات بما يحسن إدارة المياه في الصعيد".

ولفت هاني سويلم :" إحنا بننتقل للجيل الثاني من منظومة إدارة المياه في مصر ودلوقتي بنحدد أنواع الزراعات وبالتالي بنحدد تصرفات المياه المطلوبة ".

