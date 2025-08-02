علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد هاني سويلم وزير الموارد المالية والري، قناطر ديروط الجديدة بأسيوط.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "عندنا في مصر 33 ألف كيلو متر ترع، ويتم استخدام طائرات الدرون لتصوير كل الترع على مستوى الجمهورية؛ للتعرف على احتياجتها، ومنسوب المياه فيها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر بتعمل محطات شرب ومحطات تحلية ومعالجة في مختلف أنحاء الجمهورية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مشروع قناطر ديروط الجديدة ينتهي بشكل كامل في أبريل 2026".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "نسبة التنفيذ في مشروع قناطر ديروط الجديدة حوالي 87%".