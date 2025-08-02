الري: تخريج الدفعة الثالثة من متدربى "برنامج سفراء المياه"

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بشأن تخريج الدفعة الثالثة من البرنامج التوعوي “برنامج سفراء المياه”.

وصرح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج الهام يهدف لتدريب وإعداد كوادر من الشباب - من داخل وخارج الوزارة - ليكونوا سفراء للمياه، مع حرص الوزارة الدائم على دعم الكوادر الشابة داخل الوزارة وخارجها، مشيراً لدور هؤلاء السفراء فى توعية ونشر الوعى بين المواطنين والمزارعين بحجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، والدور المنشود من الجميع للحفاظ على مواردنا المائية وترشيد إستخدامها، وذلك بالتكامل مع مجهودات الوزارة فى التوعية والتواصل مع المزارعين .

وأكد على دور سفراء المياه فى التوعية بتحديات المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية وتغير المناخ، والتوعية فى الوقت ذاته بمجهودات الوزارة فى تطوير المنظومة المائية بشكل كامل من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات والتى تندرج جميعها تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0"، مضيفا أن تحدى تغير المناخ يتطلب تعزيز فكر التكيف و زيادة وعى المواطنين بهذا التحدى وما يمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه والتوعية بدور الجميع فى التكيف مع تغير المناخ وإتخاذ ما يلزم للتقليل من أسبابه .

جدير بالذكر أنه تم تخريج (٢٩٨) متدرب من مختلف محافظات الجمهورية ( ١٤٨ متدربة و ١٥٠ متدرب)، وتم عقد البرنامج فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى و "كيان مهندسون من اجل مصر المستدامة"، وتضمن تدريب المشاركين فى مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وإمداد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ ممارسات فعالة ومستدامة لإدارة المياه، من خلال تعزيز الفهم الشامل لأنظمة الري وطرق الحفاظ على المياه، بما يسهم فى بناء مجتمع أكثر مرونة ووعيا بالمياه فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.



وشمل برنامج "سفراء المياه" عدة محاضرات تفاعلية فى مجالات إدارة الموارد المائية، والخطة القومية للموارد المائية والرى، والتغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية، وتقنيات الرى الحديثة و دورها فى تحسين كفاءة إستخدام المياه، والحفاظ على المياه من التلوث، وأخلاقيات المياه، ومجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى تطوير المنظومة المائية، ومهارات التواصل .