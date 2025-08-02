وزير الري: السد العالي قدم لمصر الكثير ومكتنا من التحكم في الفيضان

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، أن فيضان نهر النيل فوق المتوسط وهذا امر جيد بالنسبة لنا .



وقال هاني سويلم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السد العالي قدم لمصر الكثير ومكنا من التحكم في الفيضان العالي والمنخفض ".

وتابع هاني سويلم :" نجتمع كل أسبوع في لجنة إيراد النهر للتعرف على كميات المياه المطلوبة ويتم تصريفها من السد العالي ".



واكمل هاني سويلم :" نستطيع التحكم في كل متر مكعب من مياه نهر النيل بفضل تواجد السد العالي ".

ولفت هاني سويلم :" نقوم بحساب كميات الامطار على دول حوض النيل وتدفقات المياه التي تصل إلى مصر بدقة عالية وبتكنولوجيا عالية ".