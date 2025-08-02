وزير الري: 500 مليار جنيه استثمارات في قطاع المياه

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، أن ملف الامن المائي متواجد في العديد من الوزارات وهناك اهتمام كبير بهذا الملف.

وقال هاني سويلم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يتابع كل تفاصيل ملف المياه هناك استثمارات ضخمة في ملف المياه ".

وتابع هاني سويلم :" استثمارات ضخمة في قطاع المياه تخطت 500 مليار جنيه في قطاع المياه ".

واكمل هاني سويلم :" لا توجد أزمة مياه في مصر على الإطلاق والدولة المصرية واعية لأي تصرفات أحادية تحدث ".

ولفت هاني سويلم :" لو فيه أي ازمة بتحصل عند مزارع واحد الدنيا بتعرف ".