قبل بداية التصويت بالداخل.. 200 ألف جنيه غرامة نشر أخبار كاذبة عن المرشحين

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث بدأت صباح أمس الجمعة، في مقار السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

ووفقا للجدول الزمني للانتخابات تنتهي في الخارج اليوم السبت الموافق 2 أغسطس.

ويبدأ الاقتراع في الداخل، يومي 4 و 5 أغسطس 2025.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، عددا من العقوبات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، تُطبق غرامة من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه؛ على نشر أخبار كاذبة عن المرشحين أو سير الانتخابات.



الجدول الزمني للانتخابات تزامنا مع انتهائها اليوم بالخارج

- يبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس.

- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس.

- تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس.

- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.

- تلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة، خلال 48 ساعة من النتيجة، بحد أقصى يوم 14 أغسطس.⁠

- البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام، اعتبارا من 15 إلى 24 أغسطس.

- تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 أغسطس.

- تبدأ انتخابات الإعادة في يوم 25 و26 في الخارج.

- تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و28 في الداخل.

- تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر 2025.