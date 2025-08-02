قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جسم غامض يقترب من الأرض ومصدره كائنات فضائية.. ما القصة؟
منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام
حسم موقف إمام عاشور ومروان عطية من خوض مباريات الأهلي المقبلة| تفاصيل
مفيش عطلات رسمية في أغسطس.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
استشهاد 9 أشخاص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز المساعدات بغزة
القومي لحقوق الإنسان: 25 ألف متابع لرصد انتخابات مجلس الشيوخ
رئيس الوزراء يشهد افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج
البلوجر مداهم يقر ويعترف: حشيشي وأفيوني وفيديوهاتي تجارة لكسب فلوس
تأجيل نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم ابنتيه لعرض الصلح بينهما
أول ظهور لـ هدير عبدالرزاق بعد خروجها من السجن في المحكمة الاقتصادية
سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"
إصابة 8 في تصادم سيارتين على محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل بداية التصويت بالداخل.. 200 ألف جنيه غرامة نشر أخبار كاذبة عن المرشحين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث بدأت صباح أمس الجمعة، في مقار السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

ووفقا للجدول الزمني للانتخابات تنتهي في الخارج اليوم السبت الموافق 2 أغسطس.

ويبدأ الاقتراع في الداخل، يومي 4 و 5 أغسطس 2025.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، عددا من العقوبات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، تُطبق غرامة من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه؛ على نشر أخبار كاذبة عن المرشحين أو سير الانتخابات.
 

الجدول الزمني للانتخابات تزامنا مع انتهائها اليوم بالخارج

- يبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس.

- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس.

- تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس.

- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.

 - تلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة، خلال 48 ساعة من النتيجة، بحد أقصى يوم 14 أغسطس.⁠

- البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام، اعتبارا من 15 إلى 24 أغسطس.

- تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 أغسطس.

- تبدأ انتخابات الإعادة في يوم 25 و26 في الخارج.

- تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و28 في الداخل.

- تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر 2025.

تصويت المصريين المقيمين بالخارج السفارات والقنصليات المصرية مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

البلوجر شاكر محظور

داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور

ارشيفية

طائرة تخترق الأجواء الأردنية .. واشتباكات عاجلة من الجيش

ترشيحاتنا

قراءة القرآن للمرأة

ثواب استماع القرآن للمرأة غير القادرة على القراءة.. تعرف عليه

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: سورة المائدة انفردت ببيان حكم الصيد للمحرم

الدكتور يسري جبر

ما معنى نزول الله الى السماء الدنيا؟.. الدكتور يسري جبر يجيب

بالصور

محافظ الشرقية يعتمد تعديل المخطط الإستراتيجي العام لـ الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. أصالة تثير الجدل فى آخر ظهور لها

بخصر منحوت..أصالة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..أصالة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..أصالة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"

سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"
سوزى الاردنية فى اخر فيديو لها:"الكفن مفهوش جيوب وطبيعى انضف بالفلوس"

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي نهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

فيديو

سيمون

الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد