يبحث عدد كبير من المعلمين، عن رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة مسابقة معلم فصل.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 الف معلم 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 الف معلم 2024



أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط الاستعلام عن مسابقة معلم فصل وإتاحة الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة وظائف معلم مساعد (معلم فصل) للعام الثالث.

رابط الاستعلام عن مسابقة 30 ألف معلم: https://jobs.caoa.gov.eg/

المحافظات المتاح فيها الاستعلام عن مسابقة معلم فصل 2024



وورد بيان صادر عن الجهاز، إن المحافظات التي تم إتاحة رابط الاستعلام عن مسابقة معلم فصل لها هي، محافظات :-

جنوب سيناء

شمال سيناء

قنا

أسوان

مطروح

الأقصر

الوادي الجديد

البحر الأحمر

سيتم عقد امتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس القادم.

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الإنتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.