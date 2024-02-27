عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024

رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 الف معلم 2024

يبحث عدد كبير من المعلمين، عن رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة  30 ألف معلم 2024 ، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة مسابقة معلم فصل.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة  30 الف معلم 2024 

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة  30 الف معلم 2024 


أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  رابط الاستعلام عن مسابقة معلم فصل وإتاحة الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة وظائف معلم مساعد (معلم فصل) للعام الثالث.

رابط الاستعلام عن مسابقة 30 ألف معلم:  https://jobs.caoa.gov.eg/

المحافظات المتاح فيها الاستعلام عن مسابقة معلم فصل 2024


وورد بيان صادر عن الجهاز، إن المحافظات التي تم إتاحة رابط الاستعلام عن مسابقة معلم فصل لها هي، محافظات :-

  • جنوب سيناء
  • شمال سيناء
  • قنا
  • أسوان
  • مطروح
  • الأقصر
  • الوادي الجديد
  • البحر الأحمر

 

سيتم عقد امتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس القادم.

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الإنتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.

30 ألف معلم 30 الف معلم 2024 الدكتور صالح الشيخ بوابة الوظائف الحكومية مسابقة 30 الف معلم 2024 مسابقة 30 ألف معلم مسابقة شغل وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

موضوعات متعلقة

وظائف بنك القاهرة برواتب مجزية قدم الآن

سعر الذهب اليوم في مصر

بدون تأشيرة.. دول يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط

وظائف خالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر.. الحق قدم

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

وظائف خالية بـ وزارة الشباب والرياضة.. اعرف شروط التقديم

خصم 50% خلال هذه المدة.. كيفية دفع مخالفات المرور

ترشيحاتنا

الحوار الاقتصادي.. كيفية زيادة الإيرادات العامة ثالث جلسات اليوم الثاني

صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة

أحمد موسى: اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة رسالة طمأنة للمصريين

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد حزب الله: لن ننتظر الساعة الرملية تنفد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

اللواء سمير فرج يكشف ملامح خريطة وقف إطلاق النار في غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

صبا مبارك تعترف لأول مرة أمام زوجها بعلاقتها بحبيبها السابق في بين السطور

زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

زي النجمات| نصائح لتطبيق موضة الشعر الزجاجي

فيديو

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | كارمن بصيبص تروج لـ نظرة حب

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ