تحرك برلماني بشأن المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تأخير تنفيذ توصيات لجنة التعليم الخاصة بطلبات الإحاطة للمستبعدين من مسابقة الـ30 الف معلم .

أوضحت " سعيد " في طلبها أنه في ظل تصريحات وزير التخطيط بأن التعليم أولي الأولويات بالموازنة الجديدة ، و أيضاً في وجود مرحله ثانية لهذه المسابقة دون ضم المستبعدين لها، وجب الوقف علي أسباب تأخر التنفيذ وتوضيح الأسباب بكل وضوح وشفافية أمام هؤلاء المستبعدين ، إضافة إلى تنفيذ ما ذكره الوزير و ما صدرت به توصيات من لجنة التعليم بمجلس النواب .