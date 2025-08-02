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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيتور T2 موديل 2025 في السوق السعودي

جيتور T2 موديل 2025
جيتور T2 موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة جيتور T2 موديل 2025 من أبرز السيارات الصينية التي قدمت في السوق السعودي، وتنتمي هذه السيارة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، بحسب الفئات المطروحة حيث تبدأ من 119,999 ريالا.

محرك جيتور T2 موديل 2025 

تعتمد جيتور T2 موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر تيربو، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 251 حصانًا، و390 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات DCT مكون من 7 نقلات، وبتقنيات الدفع الرباعي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

جيتور T2 موديل 2025 

مواصفات جيتور T2 موديل 2025 

تحتوي السيارة جيتور T2 موديل 2025 على شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة قياسها 15.6 بوصة، وشاشة عدادات قياس 10.25 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيك، مسند يد، مقاعد قابلة لتغيير أوضاع الجلوس كهربائيًا، وسائد هوائية للحماية، كاميرا 540 درجة، حساسات أمامية وخلفية لسهولة التحكم.

جيتور T2 موديل 2025 

أبعاد وتصميم جيتور T2 موديل 2025 

ترتكز السيارة جيتور T2 موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.800 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.612 مم، و2.006 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.880 مم، بينما تأتي السيارة بجنوط رباضية يتراوح قياسها بين 19 و20 بوصة، مع مقدمة مدببة، مصابيح LED، فتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

جيتور T2 موديل 2025 

أسعار جيتور T2 موديل 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار السيارة جيتور T2 موديل 2025 في السوق السعودي من 119,999 ريالا للفئة الأولى، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة بين 139,999 ريالا و 149,999 ريالا.

جيتور جيتور T2 جيتور T2 موديل 2025 سعر جيتور T2 موديل 2025 أسعار جيتور T2 موديل 2025 أسعار جيتور T2 موديل 2025 السعودية

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