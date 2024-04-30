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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

أحمد السقا بفيلم
أحمد السقا بفيلم السرب

نشر أحمد السقا برومو فيلم السرب وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يروج للفيلم الذى من المقرر أن يعرض غدا.

وقال أحمد السقا "يوم واحد بس والسرب هينطلق.. فيلم السرب غدًا بجميع دور العرض في مصر".

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمى، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية ومقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

احمد السقا الرئيس عبد الفتاح السيسي عمر عبد الحليم فيلم السرب محمود عبد المغني محمد ممدوح الفنان احمد السقا

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