مدبولي: نثمن ثقة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، فى مستهل جولته اليوم؛ بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع منتجات الورق المقوي كمادة خام لصناعة المنتجات الصحية .

وأكد رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بالمصنع، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالمشروعات التي توفر مستلزمات الإنتاج التي تمثل جانبًا كبيرًا من الواردات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز خطط الدولة في توطين الصناعة، وتحويل مصر لمركز إقليمي لمختلف الصناعات والأنشطة اللوجستية، مثمنًا ثقة المستثمرين المتزايدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما في ظل النجاحات التي حققتها مؤخرًا في جذب الاستثمارات من مختلف الجنسيات حول العالم.

وأشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنطقة تعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه المطورين الصناعيين والمستثمرين، سعياً لتحقيق مزيد من التناغم وتكامل الأدوار والمساهمة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي تستهدف توطين الصناعة والخدمات اللوجستية بـ 21 قطاعًا متنوعًا، لافتًا إلى أن المشروع يعزز من سلاسل القيمة المضافة ويقلل من تكاليف الإنتاج النهائية، وهو ما يساهم في التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستلزم زيادة المكون المحلي خاصة على مستوى المواد الخام، الأمر الذي يسهم بدوره في خدمة المستهلك النهائي ويدعم التصدير.

وخلال جولته فى أرجاء المصنع للتعرف على مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع وما يتم من اختبارات لمختلف المنتجات لقياس جودتها، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أشار إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار، وبمساحة إجمالية تبلغ 106.4 ألف متر مربع؛ حيث يختص المصنع بإنتاج منتجات الورق المقوي كمادة خام لصناعة المنتجات الصحية من حفاضات الأطفال وكبار السن، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليار حفاضة سنويًّا للمنتج النهائي، و4500 طن من المواد الخام.

وتناول الإجراءات والخطوات المستقبلية للتوسع وتنفيذ مختلف مراحل المشروع على كامل المساحة المخصصة له، لتصنيع العديد من المنتجات الورقية، والمنظفات ومستحضرات التجميل، وعجائن الورق، تلبية لمختلف احتياجات السوق المحلية من منتجات نهائية، وكذا مواد خام لصناعة المنتجات الورقية والصحية المعقمة، وبما يسهم فى تعظيم الاستفادة من مقومات المصنع ووجوده داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لزيادة حجم الإنتاج خلال السنوات القادمة، وتحقيق المزيد من النمو فى حجم الصادرات من منتجات المصنع.

وتطرق إلى ما يتمتع به المصنع من خطوط إنتاج حديثة ومتطورة، تسهم فى تطبيق أعلى معايير الجودة لمختلف منتجات المصنع، لافتا إلى الشراكات القائمة مع عدد الشركات العالمية العاملة فى مجال المنتجات الورقية والصحية المعقمة.