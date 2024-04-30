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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة.. كيف تحمي نفسك من المرض؟

صدى البلد

تكمن أهمية معرفة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة فى تقليل إصابتهم به من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المرض مثل اتباع نظام غذائي معين والابتعاد عن الأدوية ذات تأثير جانبي على المثانة والابتعاد عن العادات الضارة.

 

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وفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك” تشمل العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة ما يلي:

التدخين

السجائر أو السيجار أو الغليون، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة؛ لأنها تتسبب في تراكم المواد الكيميائية الضارة في البول فعندما تدخن، يعالج جسمك المواد الكيميائية الموجودة في الدخان ويُفرز البعض منها في البول وقد تؤدي هذه المواد الكيميائية الضارة إلى تلف بطانة المثانة؛ ما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

التدخين
التدخين


التقدم في السن

 يزيد خطر الإصابة بسرطان المثانة كلما تقدمت في العمر وعلى الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر، إلا أن معظم الأشخاص المصابين بسرطان المثانة أكبر من 55 عامًا.


كونك ذكرًا

الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة من النساء.
 

التعرض لمواد كيميائية معينة

تلعب الكليتان دورًا رئيسيًا في تصفية مجرى الدم من المواد الكيميائية الضارة ونقلها إلى المثانة ولهذا يُعتقد أن التواجد قرب بعض المواد الكيميائية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة وتشمل المواد الكيميائية المرتبطة بسرطان المثانة الزرنيخ والمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الأصباغ والمطاط والجلود والمنسوجات ومنتجات الطلاء.

طلاء السيارات والمواد الكيميائية
طلاء السيارات والمواد الكيميائية


علاج السرطان السابق

يزيد العلاج باستخدام عقار سيكلوفوسفاميد المضاد للسرطان من خطر الإصابة بسرطان المثانة ويزداد خطر الإصابة بسرطان المثانة لدى الأشخاص الذين تلقوا علاجًا إشعاعيًا موجهًا إلى الحوض لعلاج حالة سرطان سابقة.


التهاب المثانة المزمن والبلهارسيا

يزداد خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية بالمثانة عند الإصابة بعدوى المسالك البولية أو التهاباتها المزمنة أو المتكررة (التهاب المثانة)، مثل ما قد يحدث عند استخدام القسطرة البولية على المدى الطويل وفي بعض المناطق حول العالم، يرتبط سرطان الخلايا الحرشفية بالتهاب المثانة المزمن الناجم عن العدوى الطفيلية المعروفة باسم داء البلهارسيات.


تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بالسرطان

إذا كنت قد أُصبت من قبل بسرطان المثانة، فإنك تكون أكثر عرضة للإصابة به مرةً أخرى. إذا كان أحد أقاربك من الدرجة الأولى لديه تاريخ من الإصابة بسرطان المثانة، فقد تزيد لديك مخاطر هذا المرض، على الرغم من أن سريان سرطان المثانة في العائلات نادر، ويمكن أن يزيد التاريخ العائلي من سرطان القولون والمستقيم الوراثي غير السلائلي، ويسمى متلازمة لينش، من خطر الإصابة بسرطان في الجهاز البولي، وكذلك في القولون والرحم والمبيضين والأعضاء الأخرى.

المثانة التهاب المثانة السرطان سرطان القولون سرطان المثانة سرطان الخلايا الحرشفية

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