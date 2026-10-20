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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الدولي يطلق أول إستراتيجية رقمية لتوسيع الوصول إلى التكنولوجيا وزيادة فرص العمل بالدول النامية

البنك الدولي
البنك الدولي
أ ش أ

 أطلقت مجموعة البنك الدولي اليوم الثلاثاء أول استراتيجية رقمية لها، حيث توظف قدراتها في القطاعين العام والخاص لمساعدة البلدان النامية على توسيع نطاق الوصول الرقمي بتكلفة ميسورة، وتحسين الخدمات، وخلق فرص العمل.

وتركز الاستراتيجية على أربع أولويات توسيع نطاق الاتصال وجعل الأجهزة والبيانات أكثر قدرة على تحمل تكلفتها، وتعزيز الخدمات والمهارات الرقمية، ومساعدة الدول على بناء الأسس اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وقال أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي - في بيان اليوم - "يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تساعد الدول على خلق فرص العمل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحدودة، ولتحقيق هذه الإمكانات، يلزم اتباع نهج شامل بدءاً من توفير اتصال موثوق وأجهزة بأسعار معقولة، وصولاً إلى تنمية المهارات الرقمية وتقديم خدمات مفيدة".

وأضاف "تجمع استراتيجيتنا الرقمية الأولى كل هذه العناصر معاً، مما يساعد البلدان على إرساء القواعد اللازمة للاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة اليوم، ومن آفاق الذكاء الاصطناعي الموجه لخدمة الناس".

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تواجه فيه البلدان النامية تحديين مزدوجين؛ محدودية الموارد وتزايد الحاجة إلى فرص العمل، فخلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة، سيصل 1.2 مليار شاب في البلدان النامية إلى سن العمل، في حين تشير التوقعات إلى أن اقتصادات هذه البلدان ستوفر نحو 420 مليون فرصة عمل فقط.

ويمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تدعم خلق فرص العمل في القطاعات الخمسة ذات الأولوية لدى مجموعة البنك الدولي، وهي: البنية التحتية والطاقة، والأعمال التجارية الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع ذو القيمة المضافة.

كما يمكنها مساعدة الشركات في الوصول إلى عملائها، وتحسين إنتاجيتها، والحصول على التمويل، مع خفض تكاليف تقديم الخدمات العامة..ومع ذلك لا تزال هناك عقبات كبيرة؛ إذ كان أكثر من ملياري شخص حول العالم يفتقرون إلى الاتصال بالإنترنت في عام 2025.

ولم تتجاوز نسبة مستخدمي الإنترنت في الدول منخفضة الدخل 23%، مقارنة بـ 94% في البلدان مرتفعة الدخل.. ويعيش الكثير من الناس في مناطق تغطيها الشبكات، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الهواتف الذكية أو البيانات، أو يفتقرون إلى المهارات الرقمية، أو يواجهون محدودية في الوصول إلى الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

وتحدد الاستراتيجية أربعة مجالات للعمل؛ توسيع نطاق الاتصال الموثوق، حيث ستعمل مجموعة البنك الدولي على مساعدة الدول في معالجة الفجوات في الشبكات، بدءاً من الكابلات الدولية والروابط الوطنية، وصولاً إلى الشبكات التي تخدم المنازل والشركات والمدارس والعيادات.

يشمل نهجها دعم البنية التحتية المشتركة، وتشجيع المنافسة، واستخدام التمويل العام والضمانات للمساعدة في جذب الاستثمار الخاص إلى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات..وفي حال غياب الكهرباء والاتصال، تدعم الاستراتيجية التخطيط لهما معًا.

كما ستعمل الاستراتيجية على جعل الأجهزة والبيانات في متناول الجميع؛ حيث تدعم الجهود المبذولة لخفض تكلفة الهواتف الذكية منخفضة التكلفة وخدمات النطاق العريض التي تزيد من تكلفة البقاء على اتصال..ويمكن للشراكات مع المصنّعين، ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، والمؤسسات المالية، وشركات التجديد أن تساعد في خفض الأسعار وتوسيع خيارات الدفع الآمنة على المدى الطويل.

كما ستدعم مجموعة البنك الدولي أنظمة موثوقة للهوية الرقمية، والمدفوعات، وتبادل المعلومات بشكل آمن، مما يُسهّل الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة.

وستساعد الدول على تعزيز المعرفة الرقمية والتدريب المرتبط بالتوظيف، مما يُمكّن المزيد من الأفراد والشركات الصغيرة من استخدام التكنولوجيا بأمان وكفاءة.. وستساعد الاستراتيجية الدول على تعزيز الاتصال، والوصول إلى موارد الحوسبة، وتطوير بيانات محلية قابلة للاستخدام، وبناء المهارات.

ويركز هذا النهج على التطبيقات العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي المصغرة، وهي أدوات مصممة لمهام محددة وظروف محلية؛ مثل مساعدة المزارعين في تحديد أمراض المحاصيل، ودعم العاملين في القطاع الصحي، ومساعدة الشركات في إدارة المخزون.

وتشمل الضمانات من الخصوصية إلى الأمن السيبراني والحماية من الاحتيال جميع الأولويات الأربع..وتجمع هذه الاستراتيجية بين تمويل مجموعة البنك الدولي، وتقديم المشورة في مجال السياسات، والاستثمار الخاص، والضمانات المتعلقة بأولويات الدول.
كما توفر أساسًا للعمل مع الحكومات وشركات التكنولوجيا وشركاء التنمية والمؤسسات الخيرية لتوسيع نطاق الفرص الرقمية لتشمل المزيد من الأفراد والشركات، وتهدف إلى مساعدة الدول على تحويل الوصول الرقمي إلى إنتاجية أعلى، وخدمات أفضل، وفرص أكبر لكسب العيش.
واستكمالًا لأولوية جاهزية الذكاء الاصطناعي والتكيف معه في هذه الاستراتيجية، أعلنت مجموعة البنك الدولي أيضًا عن مبادرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والجاهزية؛ وهي مبادرة جديدة لمساعدة الحكومات في الأسواق الناشئة على الوصول إلى قدرات حوسبة بأسعار معقولة - واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المصغرة استخدامًا مثمرًا - من خلال بنية تحتية مشتركة لوحدات معالجة الرسومات (GPU) بنظام الدفع حسب الاستخدام (قوة حوسبة متخصصة تُستخدم لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها)، مما يوفر بديلاً عمليًا لمراكز البيانات الوطنية المستقلة.

وستركز المبادرة في البداية على إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع شركاء معرفيين من بينهم Cassava Technologies و NVIDIA.

البنك الدولي استراتيجية القطاعين

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