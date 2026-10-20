نتنياهو لـ ترامب: نحن ملتزمون بالقضاء على النظام الإيراني

قال رئيس ​وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين ⁠نتنياهو إنه ​تحدث مع الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بشأن أهمية القضاء ​على النظام ​الإيراني.

الحرب بين إيران وإسرائيل

وقال نتنياهو في بيان ‌صدر ⁠عن مكتبه: "ملتزمون باستكمال القضاء على النظام الإيراني... ​ناقشت ​هذا ⁠الأمر مع ترامب مرات ​عديدة، بما ​في ⁠ذلك قبل يومين".

وفي سياق متصل، أكدت قطر، الثلاثاء، أن أمن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، محذرة من أن استهداف كابلات الإنترنت أو تعطيل الملاحة البحرية لن تقتصر تداعياته على طرف بعينه، بل ستمتد إلى إيران ودول الجوار وشعوب المنطقة.

وقال إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية، إن الاتصالات والزيارات وتبادل الرسائل بين الأطراف المعنية مستمرة، مشيرًا إلى أن الدوحة تواصل، بصفتها وسيطًا، جهودها للتوصل إلى حل فوري ومستدام للأزمة عبر الحوار والتفاوض.