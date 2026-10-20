جنرال موتورز تتجاوز توقعات أرباح الربع الثالث وتعلن برنامجا جديدا لإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار

أعلنت شركة (جنرال موتورز) الأمريكية لصناعة السيارات نتائج مالية للربع الثالث من العام الجاري تجاوزت توقعات وول ستريت، كما عدّلت نطاق توقعاتها لأرباح العام بأكمله ورفعت تقديراتها للتدفقات النقدية الحرة لقطاع السيارات، وكشفت عن برنامج جديد متعدد السنوات لإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار.

وذكرت شبكة (سي.إن.بي. سي) أن أرباح السهم المعدلة بلغت 3.70 دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 3.63 دولار، فيما سجلت الإيرادات 50.02 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 48.7 مليار دولار. وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين 3.3 مليار دولار، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحددت (جنرال موتورز) توقعاتها الجديدة للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب عند مستوى يتراوح بين 14.5 مليار و15.5 مليار دولار، ولأرباح السهم المعدلة بين 12.75 و13.75 دولار، فيما توقعت أن تتراوح التدفقات النقدية الحرة المعدلة لقطاع السيارات بين 11.5 مليار و12.5 مليار دولار.

وأكدت الشركة استكمال برنامج سابق لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار أُعلن في يناير، دون تحديد موعد لإنجاز البرنامج الجديد البالغ 20 مليار دولار.