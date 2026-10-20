أعلى سعر.. سعر الدولار والدرهم الإماراتي الآن في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اختلافًا بين البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.43 جنيه للشراء و54.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.44 جنيه للشراء و54.54 جنيه للبيع،

بينما سجل في بنك مصر 54.45 جنيه للشراء و54.54 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل الدولار 54.49 جنيه للشراء و54.56 جنيه للبيع

بينما بلغ في بنك قناة السويس 54.49 جنيه للشراء و54.59 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 54.45 جنيه للشراء و54.59 جنيه للبيع،

وفي بنك القاهرة 54.46 جنيه للشراء و54.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 14.83 جنيه للشراء و14.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم في بنك HSBC نحو 14.83 جنيه للشراء و14.86 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 14.81 جنيه للشراء و14.85 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم في بنك نكست 14.82 جنيه للشراء و14.86 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي 14.81 جنيه للشراء و14.85 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.81 جنيه للشراء و14.84 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 14.80 جنيه للشراء و14.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تفاوتًا بين البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، وسجل أعلى سعر للشراء 14.51 جنيه في بنك HSBC

وجاءت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك كالتالي: