بعد الإفراج عنها.. صور مثيرة للبلوجر سلمى الشيمي

شاركت البلوجر سلمى الشيمي جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سلمى الشيمي بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية مايوه باللون التايجر ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج وترك شعرها الطويل منسدلا على كتفيها.

اتهمت النيابة سلمى الشيمي، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

قالت سلمي الشيمي في اعترافاتها إنها لم تقم بأفعال خارجة ولا ترى أنها أجرمت في أفعالها، بل إنها اتجهت إلى عرض الأزياء ومقاطع الفيديو لجلب الأموال، وأنها لا ترى ثمة مشكلة في المحتوى الذي تقدمه، وأنها اتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا.

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