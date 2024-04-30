بلينكن: مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة.. والقرار بيد حماس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى حماس عدم التأجيل، وحان الوقت للموافقة على المقترح.

وأضاف بلينكن في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن العبء الآن على عاتق حركة حماس، لافتا إلى أنه حان الوقت للتصرف والموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن تركز الآن على وقف إطلاق النار مع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد بلينكن، على أن هناك حاجة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتأكد من استمرار تدفقها بالقطاع، مشيرا إلى أن هناك جهودا جارية الآن منها الرصيف البحري لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية، أن الرصيف البحري قبالة غزة سيكون جاهزا بعد أسبوع.

كما قال بلينكن إنه تم فتح معابر جديدة بما في ذلك معبر إيريز لإدخال المساعدات وتوصيلها لـ غزة، ولفت إلى أن أول شحنة مساعدات تغادر من الأردن إلى غزة ستدخل عبر معبر إيريز.

وقال وزير الخارجية الأمريكية في تصريحاته الصحفية، إنه سيتوجه إلى الاحتلال الإسرائيلي غدا الأربعاء، وسيلتقي بالحكومة الإسرائيلية.