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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء هام.. العاهل الأردني يحذر بلينكن من اجتياح رفح

العاهل الأردني مع
العاهل الأردني مع وزير الخارجية الأمريكي

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى الأردن.

وجدد العاهل الأردني لدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أهمية التحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وضرورة حماية المدنيين الأبرياء.

وأشار ملك الأردن إلى ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام وعبر كل السبل المتاحة.

كما حذر من خطورة أية عملية عسكرية في رفح، منبها إلى أن الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة قد تتسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها.

وأكد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها.

وأعاد التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها.

وحضر اللقاء ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب العاهل الأردني جعفر حسان، والسفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت.

وكان نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التقى بلينكن، واستكملا المشاورات التي أجرياها مع المجموعة العربية، والتي ركزت على جهود وقف الحرب على غزة ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومنع العملية العسكرية على رفح، والحد من التدهور في الضفة الغربية، إضافة إلى ضرورة إطلاق خطة شاملة لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

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