قبل توجهه لإسرائيل.. بلينكن يصل إلى الأردن من أجل غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن، لبحث سبل زيادة المساعدات لقطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، يحل بلينكن في عمّان بعد محادثات مع قادة دول الخليج بالرياض، في إطار جولته السابعة بالمنطقة منذ هجوم 7 أكتوبر، الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل.

وسيلتقي الوزير الأمريكي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي وكذلك سيجريد كاج، منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن، في وقت لاحق من اليوم، إلى إسرائيل، حيث سيناقش المفاوضات الأخيرة التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح رهائن.

ودعمت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إسرائيل في حملتها المتواصلة ضد «حماس»، لكنها حثت أيضاً حليفتها على بذل مزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.

وأبلغ بلينكن وزراء خارجية دول الخليج خلال اجتماع في الرياض، أمس الاثنين، أن "الرئيس بايدن أصر على أن تتخذ إسرائيل خطوات محددة وعمليّة وملموسة لمعالجة المعاناة الإنسانية والأضرار التي لحقت بالمدنيين وسلامة عمال الإغاثة في غزة بشكل أفضل"؛ حسبما نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط".