روسيا تتهم الولايات المتحدة بـ"النفاق" بعد معارضة تحقيق الجنائية الدولية مع إسرائيل

اتهمت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة ب"النفاق" من خلال معارضة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل بينما تدعم أمر المحكمة باعتقال الرئيس فلاديمير بوتين.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية - التي يمكنها اتهام الأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية - في هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر وهجوم إسرائيل العسكري المدمر على غزة، الذي دخل الآن في شهره السابع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل ولا تعتقد أن المحكمة لها ولاية قضائية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في العام الماضي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لبوتين له ما يبرره. وشاركت الولايات المتحدة تفاصيل جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية.

وتقول روسيا إن الأمر القضائي ضد بوتين هو محاولة لا معنى لها من قبل الغرب لتلويث سمعة روسيا وتنفي جرائم الحرب في أوكرانيا. بينما تقول كييف إن موسكو ارتكبت جرائم حرب.

وتقول روسيا إن الغرب تجاهل جرائم أوكرانيا، وهي تهمة نفتها كييف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور على تيليجرام: "أيدت واشنطن بالكامل، إن لم تكن محفزة، إصدار أوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادة الروسية".

لكن زاخاروفا قالت: "إن النظام السياسي الأمريكي لا يعترف بشرعية هذا الهيكل فيما يتعلق بنفسه وأقماره الصناعية"، مضيفة أن مثل هذا الموقف "سخيف" فكريا.

ووصف الكرملين إصدار الأمر ضد بوتين بأنه "شائن وباطل" من الناحية القانونية، لأن روسيا ليست موقعة على المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل ولكنها ستضع سابقة خطيرة.