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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة انتقال قادة حماس إلى الأردن

ارشيفي
ارشيفي

أعرب القيادي في حماس غازي حمد عن استغرابه مما صرح به زميله موسى أبو مرزوق فيما يخص نقل حركة حماس الي المملكة الأردنية .

وأكد حمد في تصريحات للعربية/الحدث إن هذا الموضوع لم يطرح أبدا على طاولة البحث.

كما شدد علي احترامه وتقديره لأبو مرزوق، مؤكدا أن موضوع انتقال قادة الحركة إلى الأردن لم يطرح على الإطلاق.

وبين أن قطر موقفها داعم للحركة، مضيفا أن العلاقات طبيعية جداً، وأن تلك القضية غير مطروحة لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف  "ربما هناك بعض الأطراف التي تحاول التشويش على الحركة، وعلى رأسها إسرائيل من خلال إما الضغط على بعض الدول أو ترويج الشائعات".

وأتم "لا شك أن تل أبيب تحاول الضغط على بعض الدول من أجل عدم استقبال قادة حماس، لكن الموقف القطري واضح وداعم ولا يوجد بيننا أي إشكاليات.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق قد صرح في وقت سابق لوسائل إعلام إيرانية باحتمالية انتقال قادة الحركة إلى الأردن. 

 

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