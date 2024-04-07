مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

أخبار سيئة حملتها تقارير الإصابات للنادي الأهلي قبيل أسبوع من المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين 15 إبريل الجاري على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء.

وأصبح مارسيل كولر المديرلا الفني للنادي الأهلي في حيرة بعد تعدد الإصابات والغيابات في الفريق، وتأكد غياب أهم 3 لاعبين عن الفريق.

حسين الشحات.. جراحة عاجلة

التقارير كشفت أن حسين الشحات عقب خروجه مصابًا بكدمة في الوجه، تواجد في المستشفى لمدة 24 ساعة، للاطمئنان عليه خشية تعرضه لارتجاج في المخ، لكن الأشعة كشفت عن شيء آخر.

ويعاني حسين الشحات من شرخين في الوجه، ويحتاج إلى إجراء جراحة سريعة في عظام الوجه، ويغيب حسين الشحات عن الأهلي فترة لا تقل عن شهر وهو ما يعني غيابه من مباراة الزمالك القادمة.

الشناوي.. خارج القمة

وعلى الرغم من عودة محمد الشناوي للتدريب مع الفريق خلال الأيام الماضية، لكن الدفع به في مباراة الزمالك قد يكون قرارًا مستبعدًا لحين استعادف عافيته بالكامل.

ومع تألق مصطفى شوبير سيفضل مارسيل كولر الدفع به، خاصة أنه تألق في مياراة الكأس ضد الزمالك والتي فاز بها الأهلي.

محمد الشناوي كان قد تعرض لإصابة بخلع في الكتف، أثناء مشاركته مع منتخب مصر، في كأس الأمم الأفريقية، يناير الماضي، ليغيب منذ وقتها عن المباريات.

إمام عاشور.. غياب مستمر

الصدمة الثالثة للمدير الفني للأهلي هي عدم لحاق إمام عاشور نجم المباراة السابقة أمام الزمالك، بلقاء القمة، حيث أنه من أكثر اللاعبين الذين يعول عليهم كولر لقيادة وسط الملعب.

وكان إمام عاشور أُصيب مع منتخب مصر بكسر بين الكتف وعظمة الترقوة، ليخضع لعملية جراحية، ويغيب بسببها حتى الآن، ومن المفترض أن يشارك خلال الفترة المقبلة في التدريبات لاستكمال البرنامج التأهيلي.