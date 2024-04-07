بإمكانيات جبارة ومميزات خارقة.. ساعات ذكية مناسبة لهواة الرياضات

إذا كنت من هواة الساعات الذكية الرياضية في التنقل لمعرفة المسافات والتواصل مع الآخرين يمكنك الاختيار من بين أكثر من ساعة رياضية بإمكانيات مميزة ومتانة وعمر البطارية الطويل ويمكنك اختيار واحدة من الساعات الذكية التالية:



1- ساعة Garmin Instinct Solar

وفقا لموقع" nytimes "فهي من أفضل الساعات الذكية المناسبة لهواة الرياضات الخارجية وتحتوي الساعة على نظام GPS و GLONASS و Galileo، و بوصلة ومقياس الارتفاع، وتمتاز بأنها متينة ومقاومة للحرارة والصدمات ويمكن أن تستمر هذه الساعة بالعمل مدة 56 يومًا في وضع حفظ البطارية. أما عن سعر الساعة فقد يصل إلى 300 دولار.



2- ساعة Garmin Fenix 7 Pro Solar Sapphire:

تتمتع ساعة Garmin Fenix 7 Pro Solar Sapphire بعمر البطارية الطويل، وتحتوي الساعة على أوضاع رياضية كثيرة أخرى، كالتزلج وتسلق الجبال والقفز بالمظلات.

تحتوي الساعة على وضع الرحلة الاستكشافية الذي يشير إلى موقعك مرة واحدة في كل ساعة، ويمكن لهذه الساعة الاستمرار بالعمل وذلك لمدة تتراوح ما بين 11 و 14 يومًا وذلك اعتمادًا على كمية الشمس التي تحصل عليها أما عن سعر الساعة فيصل إلى حوالي 900 دولار.



3- ساعة Suunto 9 Baro

تعد الساعة على مقياس مدمج يقيس ضغط الهواء ويحذر عند حدوث عاصفة كما تحتوي ساعة Suunto 9 Baro على 80 وضعًا رياضيًا ، وتستمر بالعمل وذلك مدة تصل إلى حوالي 7 أيام ، وتحتوي الساعة علىنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمدة تصل إلى 24 ساعة.