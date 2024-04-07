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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13.. عمر يهرب من المستشفى لهذا السبب

بدون سابق انذار
بدون سابق انذار

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث يهرب عمر من المستشفى التي كان يعالج بها بعدما سمع والديه مروان وليلى وهما يتحدثان وعلم أنه ليس ابنا لهما. 

 

 يفاجأ مروان وليلى باختفاء عمر من غرفته بالمستشفى، حيث كان قد قام بتغيير ملابسه وخرج من السلم الخلفي لمبنى المستشفى، حيث يحاول مروان وليلى البحث عنه غير أنه يكون قد خرج تماما من المستشفى للشارع. 

 

يتواصل التحقيق مع "إيهاب" شقيق نهى طليقة حسن، وذلك بتهمة الاتجار بالمخدرات حيث قبض عليه متلبسا وبحيازته مواد مخدرة. 


 

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شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث تبدأ بكشف مروان الخطة التي دبرها عامل المستشفى التي ولد فيها نجله عمر، حتى يتمكن من الحصول على أموال في ظل سعي مروان وبحثه عن نجله الحقيقي.

يضع مروان جهاز تتبع في حقيبة الأموال التي منحها للشخص الذي قام باستخدامه عامل المستشفى لاستغلال حاجة مروان والتي تتمثل في العثور على أي خيط ليصل لنجله الحقيقي.

ليصل إلى مكان تواجدهم وهناك يهاجم مروان وابن عمه الشقة و يضغطان على عامل المستشفى والشخص الذي أرسله، ليخبرهم بأنه يعلم أين تعمل حاليا كبيرة الممرضات سحر التي كانت تتواجد في المستشفى يوم مولد نجله الحقيقي.

المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.


بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص لـ بسمة .


 

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