مسلسل إمبراطورية م الحلقة 28.. خالد النبوي يكتشف بيع مروان للمنزل

شهدت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل “إمبراطورية ميم” العديد من الأحداث ، حيث بدأت بنزاع بين مادي (مايان السيد) ومني (هاجر السراج) بسبب إقامتها فى غرفتها بعد أن سافرت مني الى البعثة خارج البلاد.

ويقنع كريم الدالي (محمد محمود عبدالعزيز)، محامي مي (حلا شيحة) بأنه يرفع قضية عليها لحضانة ابنتهما حبيبة، ولكنه يرفض.

برأة مختار أبو المجد (خالد النبوي) من جميع التهم واكتشافه حقيقة تزوير مروان (نور النبوي) لعقد بيع المنزل ، بعد ان ذهبت إليه نادين سكرتيرة شركة يحيي شاكر للعقارات .

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة