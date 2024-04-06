مسلسل إمبراطورية م الحلقة 27 .. خروج خالد النبوي من السجن وعودة هاجر السراج

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل “إمبراطورية ميم” العديد من الأحداث ، وبدأت بمقابلة مادي (مايان السيد) مع نادين سكرتيرة شركة يحيي شاكر للعقارات وتبلغها بأن القائمين على الشركة هما السبب فى حبس مختار أبو المجد ( خالد النبوي) بسبب عدم رغبته فى بيع المنزل وتطلب منها أن تبلغ مروان (نور النبوي) الرسالة وأن له فرصة واحدة لإنقاذ والده .

وبالفعل مادي تبلغ مروان الرسالة ويذهب ليقابل مدير شركة يحيي شاكر ، ويطلب منه أن يوقع على عقد بيع المنزل بدلًا من والده ، حتى يضمن براءة والده من جميع التهم المنسوبة إليه .

عودة مني (هاجر السراج) من الخارج فور معرفتها بحبس والدها ، وتقرر أن تترافع عن قضيته ليخرج بكفالة مالية وبالفعل خرج من السجن.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.