كوريا الجنوبية: شروط المرور عبر مضيق هرمز تختلف باختلاف السفن والبلدان

أكدت كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ أن شروط مرور السفن الأجنبية عبر مضيق هرمز مؤخرا ، تختلف باختلاف السفن والبلدان.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) - أن جنسيات السفن التي مرت مضيق هرمز، ومالكيها، ومشغليها، وخصائص السلع، والوجهات، وجنسيات أفراد الطاقم وغيرها، متنوعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تولي الأولوية لسلامة السفن وأفراد الطاقم، وتولي أهمية كبيرة لموقف شركات الشحن في ضوء ذلك.

وقالت : إن الحكومة تتواصل وتتعاون مع الدول المعنية لتحقيق حرية الملاحة وضمانات السلامة لجميع السفن، بما في ذلك السفن الكورية في مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن وفقا للمعابير الدولية ذات الصلة.

وتعمل الحكومة على وضع تدابير لضمان السلامة والملاحة للسفن ضمن إطار متعدد الأطراف مع الدول الرئيسية بدلا من المفاوضات الفردية.

ولا تزال 26 سفينة كورية تحمل على متنها 173 من أفراد الطاقم، عالقة في المياه المحيطة بمضيق هرمز.