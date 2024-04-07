عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين عبدالعزيز ونور الشريف.. أحمد العوضي يكشف مفاجآت بالجملة

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

أحمد العوضي: انا مش رومانسي ملزق أنا رومانسي
أحمد العوضي: ياسيمن عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي 
أحمد العوضي: نور الشريف هو الأب الروحي ليا
أحمد العوضي: خسارة الأم أكبر خسارة في الدنيا ممكن تحصل لحد حتى لو الدنيا كلها كانت جمبك

استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع عبر فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، النجم الفنان أحمد العوضي، للكشف الكثير عن حياته الخاصة.
وخلال اللقاء تحدث الفنان أحمد العوضي، عن علاقته مع جمهوره، قائلا :"أنا مبقلش جمهوري بقول دايمأ أخواتي عشان أنا حقيقي، ودي شكل العلاقة معاهم، وجمهوري دايما بشوفها أخواتي".
وتابع الفنان أحمد العوضي، أن :"لو أنا مش حقيقي الناس ماتصدقنيش، والناس محدش يقدر يضحك عليها، وبتعرف كويس كل واحد ومحتاج تكون حقيقي علشان الناس تصدقك".

وكشف الفنان أحمد العوضي، عن بدايته في عالم الفن وعن قدوته، قائلا :"نور الشريف هو الأب الروحي ليا، وشاركت مع هذا الفنان الراحل الكبير في بداياتي الفنية في اعمل فنية لا تنسى"، مشيرا الى أنه الصداقة بين الأب وأبنه لازم تكون في أطار الاحترام و الحزم.

وخلال اللقاء تحدث الفنان أحمد العوضي، عن علاقته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلا :"ياسيمن عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، وحب حياتي الحقيقي".

واكمل الفنان أحمد العوضي، عن حياته الشخصية، قائلا :"خسارة الأم أكبر خسارة في الدنيا ممكن تحصل لحد حتى لو الدنيا كلها كانت جمبك".
وتابع الفنان أحمد العوضي، أن :"لو أنا مش حقيقي الناس ماتصدقنيش، والناس محدش يقدر يضحك عليها، وبتعرف كويس كل واحد ومحتاج تكون حقيقي علشان الناس تصدقك".

 

أحمد العوضى العوضي الإعلامية منى عبدالوهاب الفنانة ياسمين عبدالعزيز الفنان الراحل برنامج ع المسرح ياسيمن عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

إلحق عرض العيد..موبايل Nokia الأفضل مبيعا بكاميرا رائعة سعره 1725 جنيها

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

ترشيحاتنا

رئيس YouTube يحذر من تدريب أداة Sora على مقاطع الفيديو الخاصة به

النشرة الدينية| أحمد نعينع: الرئيس السادات كان صوفيًا ويداوم على زيارة الأولياء والأضرحة.. المفتي: النبيَّ جاء للبناء والعمران ولم يأتِ لإقصاء أحد

أحمد موسى: كبار رجال الدولة قدموا واجب العزاء لأسرة الراحل فتحي سرور

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة.. فيديو

طيران الاحتلال يشن غارة على رفح الفلسطينية.. والصحة تحذر من كارثة

ياسمين عبدالعزيز ونور الشريف.. أحمد العوضي يكشف مفاجآت بالجملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير ضجة بأحدث إطلالاتها

آبل تفاجىء متابعيها بإصدارات جديدة بإمكانيات وميزات جبارة فما القصة؟

بفستان لافت.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها | شاهد

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ