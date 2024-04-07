ياسمين عبدالعزيز ونور الشريف.. أحمد العوضي يكشف مفاجآت بالجملة

أحمد العوضي: انا مش رومانسي ملزق أنا رومانسي

أحمد العوضي: ياسيمن عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

أحمد العوضي: نور الشريف هو الأب الروحي ليا

أحمد العوضي: خسارة الأم أكبر خسارة في الدنيا ممكن تحصل لحد حتى لو الدنيا كلها كانت جمبك

استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع عبر فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، النجم الفنان أحمد العوضي، للكشف الكثير عن حياته الخاصة.

وخلال اللقاء تحدث الفنان أحمد العوضي، عن علاقته مع جمهوره، قائلا :"أنا مبقلش جمهوري بقول دايمأ أخواتي عشان أنا حقيقي، ودي شكل العلاقة معاهم، وجمهوري دايما بشوفها أخواتي".

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن :"لو أنا مش حقيقي الناس ماتصدقنيش، والناس محدش يقدر يضحك عليها، وبتعرف كويس كل واحد ومحتاج تكون حقيقي علشان الناس تصدقك".

وكشف الفنان أحمد العوضي، عن بدايته في عالم الفن وعن قدوته، قائلا :"نور الشريف هو الأب الروحي ليا، وشاركت مع هذا الفنان الراحل الكبير في بداياتي الفنية في اعمل فنية لا تنسى"، مشيرا الى أنه الصداقة بين الأب وأبنه لازم تكون في أطار الاحترام و الحزم.

وخلال اللقاء تحدث الفنان أحمد العوضي، عن علاقته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلا :"ياسيمن عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، وحب حياتي الحقيقي".

واكمل الفنان أحمد العوضي، عن حياته الشخصية، قائلا :"خسارة الأم أكبر خسارة في الدنيا ممكن تحصل لحد حتى لو الدنيا كلها كانت جمبك".

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن :"لو أنا مش حقيقي الناس ماتصدقنيش، والناس محدش يقدر يضحك عليها، وبتعرف كويس كل واحد ومحتاج تكون حقيقي علشان الناس تصدقك".