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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 10 سنوات لـ سائق دليفري بمطعم شهير لاتجاره في الهيروين بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، سائق دليفري ، بإحدى المطاعم الشهيرة بأسيوط بالسجن المشدد 10 سنوات لاتجاره في المواد المخدرة بمدينة أسيوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة و المستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .


تعود وقائع القضية رقم 10019 لسنة 2023 جنايات قسم ثان أسيوط إلى ورود معلومات للملازم أول محمد ياسر معاون مباحث قسم ثان أسيوط تفيد قيام " محمد . ج .م " 34 عاما سائق دليفري بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة أسيوط يحوز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار .

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وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الملازم أول محمد ياسر معاون مباحث قسم ثان أسيوط قوة من الأفراد السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنطقة الوليدية وتمكنت من ضبطه وبحوزته 23 لفافة بلاستيكية بداخلها مادة الهيروين المخدر ومبلغ مالي 200 جنيه وسلاح أبيض .
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة مبيعاته والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس .

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